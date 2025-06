Leicester sarà la base della Fiorentina in tournée: manca una terza amichevole

Nella giornata di ieri, la Fiorentina ha reso noto il programma della preparazione estiva che effettuerà la formazione di Pioli in vista della prossima stagione. La Prima Squadra effettuerà la prima parte di ritiro al Viola Park per poi volare in Inghilterra per una tournée piuttosto corposa. Prima fase che andrà dal 14 al 27 luglio a Bagno a Ripoli, dove la Fiorentina disputerà tre amichevoli: quella classica contro la Primavera domenica 20 luglio alle ore 20 al Viola Park, poi un appuntamento fisso, contro il Grosseto giovedì 24 luglio alle ore 20 presso lo stadio "Carlo Zecchini" e infine contro la Carrarese, venerdì 25 luglio alle 20 sempre al Viola Park.

Al termine di questa prima fase, la squadra gigliata volerà in Inghilterra per continuare la preparazione fino al 9 agosto, quando è in programma il test più significativo dell’estate all’Old Trafford contro il Manchester United. Già in calendario anche il match del 3 contro il Leicester, mentre non è stata ancora ufficializzata una terza amichevole sempre in zona Leicester dove sarà stabilito il quartier generale viola, precisa La Nazione. Dopo il rientro in Italia, la Fiorentina tornerà nuovamente in campo al Viola Park giovedì 14 agosto alle ore 20 per un’amichevole contro la Japan University FA (Nazionale Universitaria Giapponese).