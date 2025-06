Dzeko, Fazzini e Fagioli voluti da Pioli. Il tecnico sta costruendo la rosa da lontano

Seppur da lontano, Stefano Pioli sta plasmando la sua Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport, ponendo l'attenzione sul fatto che il tecnico parmense, in attesa della firma ufficiale sul contratto, è in costante contatto col Viola Park per avallare le operazioni di mercato in vista della rosa da costruire. Edin Dzeko l’ha voluto lui, sull'acquisto di Jacopo Fazzini non ha avuto dubbi e così sugli altri che già c’erano e di cui ne ha condiviso la conferma con entusiasmo.

Nicolò Fagioli su tutti - si legge -. L'ormai ex allenatore dell'Al Nassr sta edificando la squadra per la prossima stagione interfacciandosi tutti i giorni con Pradè, Goretti e Ferrari. Argomenti che riguardano anche il campo, dove Pioli ripartirà probabilmente dalla difesa a tre allungando la trama tattica lasciata in eredità da Palladino, ma ci sta pure che affidi alla sua Fiorentina l’amato 4-2-3-1 e dintorni e proprio per questo motivo è ampio il raggio di costruzione.