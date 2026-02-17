Lecce, Damiani: "Che vittoria a Cagliari. Sei punti consecutivi importanti per chiunque"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato al Quotidiano di Puglia dopo la vittoria della sua squadra per 2-0 in casa del Cagliari che ha di fatto riportato la Fiorentina al terzultimo posto a -3 dalla salvezza. Queste le sue dichiarazioni: "È una vittoria bella, complicatissima perché l'Unipol Domus è un campo complicato per tutti. Non dimentichiamo che appena poche settimane fa, su questo terreno, aveva perso anche la Juventus e anche altre big hanno sofferto moltissimo in questa stagione. Dedichiamo la vittoria a tutti i tifosi del Lecce e in particolare a coloro che sono venuti qui a Cagliari, in un giorno feriale, affrontando un viaggio lunghissimo e molto faticoso.

Grazie a tutti. Sei punti consecutivi sono importanti per qualsiasi squadra. Mi preme sottolineare come Falcone abbia portato a casa l'ennesimo clean sheet della stagione, frutto di una squadra messa in campo con equilibrio, che subisce poco e che ora si è anche sbloccata in attacco. Godiamoci questo successo in attesa di sfidare sabato la capolista Inter nel nostro stadio che già immagino sarà stracolmo e caldo."