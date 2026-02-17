Jagiellonia-Fiorentina: l'arbitro della partita sarà Sebastian Gishamer

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per l'andata dei playoff di Conference League, che vedrà la Fiorentina occupata nella trasferta polacca contro lo Jagiellonia Bialystok. La direzione di gara sarà affidata all'austriaco Sebastian Gishamer, che sarà affiancato da Roland Riedel e Santino Schreiner, mentre il quarto ufficiale sarà Walter Altmann. In sala VAR agiranno Manuel Schuettengruber e Josef Spurny.