Il sindaco Sala difende Bastoni: "Del Piero e Chiellini facevano simulazioni incredibili"

Il polverone legato a Inter-Juventus non si è ancora depositato e coinvolge in pratica tutti i personaggi pubblici che hanno parlato nelle ultime ore. Tra di loro anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha parlato ai microfoni dei media presenti a margine dell'evento Your Next Milano 2026 dalla Triennale di Milano, tra i quali noi di Tuttomercatoweb.com. Al primo cittadino di Milano viene chiesto conto della simulazione di Alessandro Bastoni durante il derby d'Italia, atteggiamento che ha scatenato l'espulsione di Kalulu e un mare di polemiche a seguire: "Certamente Bastoni ha sbagliato. Poi vedo commentatori che nella loro carriera hanno fatto simulazioni incredibili, ci sono in giro filmati di Chiellini e Del Piero che le fanno e adesso fanno i censori.

Chiaro, sono di parte perché l'Inter è la mia squadra del cuore, però andiamoci piano. Anche perché scatenano una rabbia e una violenza sui social che hanno effetti negativi. Detto ciò, è evidente che Bastoni abbia sbagliato ma lo sa anche lui, perché è un ragazzo intelligente".