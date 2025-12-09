Le decisioni del Giudice Sportivo: Nzola fermato per tre turni dopo il rosso

La quattordicesima giornata di Serie A lascia in eredità un lungo elenco di decisioni disciplinari, ufficializzate dopo la riunione del 9 dicembre dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea. Un weekend intenso, quello del 6-7-8 dicembre, che ha visto diversi episodi in campo e sugli spalti finire sotto la lente degli organi federali.

Nonostante l’uso di materiale pirotecnico da parte dei tifosi di Inter, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Pisa e Torino, le società coinvolte sono state risparmiate da sanzioni grazie alle circostanze attenuanti previste dal regolamento. Non tutte, però, hanno evitato la stangata: la Juventus è stata punita con un’ammenda di 10.000 euro per i fumogeni e le bottigliette lanciate nel recinto di gioco e per un coro denigratorio rivolto ai tifosi avversari. Multe anche per Como (5.000 euro per il ritardo nell’avvio del secondo tempo), Napoli (5.000 euro per quattro petardi), Hellas Verona (3.000 euro per petardo e fumogeno) e Lazio (3.000 euro per il ritardo dell’inizio gara).

Sul campo, la sanzione più pesante colpisce Mbala Nzola del Pisa, fermato per tre giornate dopo aver assestato un calcio a un avversario con pallone lontano. Una giornata di stop, ammonizione e 10.000 euro di multa vanno invece a Mario Gila della Lazio, reo non solo di comportamento scorretto ma anche di aver rivolto un’espressione irrispettosa all’arbitro dopo l’ammonizione. Fermato per un turno anche Çelik della Roma, autore di un fallo che ha interrotto una chiara occasione da gol.

Tra i non espulsi, paga Perrone Rodriguez del Como, squalificato per una giornata a causa della quinta ammonizione stagionale. Una raffica di gialli – alcuni con diffida – colpisce poi diversi protagonisti del campionato: da Maignan del Milan, multato per proteste essendo capitano, a Banda del Lecce, fino ai tanti giocatori puniti per falli o comportamenti scorretti nel corso della giornata.

La lista non si ferma ai calciatori: hanno lasciato il segno anche due tecnici. Dario Dainelli, vice del Pisa, è stato squalificato per una giornata dopo aver protestato con veemenza alzandosi dalla panchina aggiuntiva, mentre Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, dovrà saltare un turno per aver abbandonato l’area tecnica durante le proteste contro una decisione arbitrale.

Un turno di Serie A, insomma, che porta con sé non solo emozioni e risultati, ma anche un fitto bollettino disciplinare che influenzerà inevitabilmente la prossima giornata.