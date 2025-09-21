Lazio, prima del derby esposto a Ponte Milvio striscione per Charlie Kirk

Ci sono anche fatti di cronaca, nel contorno del derby della Capitale vinto dalla Roma contro la Lazio grazie a una rete di Lorenzo Pellegrini e dopo le consuete tensioni in campo. Nella mattinata che ha portato alla partita, giocata eccezionalmente alle 12.30 per ragioni di ordine pubblico dopo gli scontri dello scorso maggio, è apparso uno striscione molto particolare nei pressi di Ponte Milvio. “La ragione non si uccide...rip Charlie Kirk”, questo il messaggio dai tifosi della Lazio. Il riferimento è all’attivista e influencer trumpiano ucciso nei giorni scorsi.