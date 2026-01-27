Lazio-Genoa: si prospetta un Olimpico deserto, i tifosi disertano lo stadio

Ad inaugurare la 23ª giornata di Serie A sarà l’anticipo del venerdì sera alle 20:45 tra Lazio e Genoa, in un Olimpico che rischia di presentarsi quasi completamente vuoto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, al momento sarebbero stati staccati appena 200 biglietti, un dato estremamente ridotto che difficilmente crescerà in modo significativo anche considerando gli abbonati. Oltre ai settori di Curva Nord e Distinti, scrive il quotidiano, non saranno presenti nemmeno i gruppi storici di Tribuna e Curva Maestrelli, che hanno deciso di disertare l’incontro. Molti tifosi si ritroveranno a Ponte Milvio.

Scarsa anche la presenza ospite: assenti i residenti in Liguria e ultras genoani attesi in circa 30 unità. Il match rischia così di entrare nella storia in senso negativo, replicando — e forse peggiorando — il precedente già registrato con Sarri in panchina, sempre contro il Genoa e sempre di venerdì sera, quando all’Olimpico si contarono appena 6.800 spettatori. Nel frattempo, sul fronte mercato, la Lazio è pronta ad accogliere due nuovi volti: è già ufficiale l’arrivo del portiere classe 2005 Edoardo Motta, mentre è attesa a breve anche l’ufficialità per Daniel Maldini, che questa mattina ha sostenuto le visite mediche. Prosegue invece il confronto acceso con Alessio Romagnoli, deciso a spingere per il trasferimento all’Al Sadd nonostante la ferma opposizione del club.