Europei 2032: in definizione il decreto per uniformare gli stadi

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Si sta perfezionando alla Corte dei Conti l'iter del decreto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di concerto con il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, che permette di assicurare la conformità delle sedi italiane designate a ospitare gli europei 2032 di calcio. Lo scrivono i ministri Piantedosi e Abodi in una nota congiunta. Il decreto stabilirà specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli stadi di nuova costruzione, che potranno essere applicate anche per gli impianti già esistenti o in fase di riqualificazione, candidati a ospitare la competizione.

Tra le novità che introduce il decreto - fanno sapere - c'è la possibilità di modulare l'altezza dei separatori divisori, di avvicinare gli spettatori al terreno di gioco e di prevedere la loro libera circolazione nelle aree adiacenti gli ingressi ai singoli settori. Inoltre per garantire la massima sicurezza all'interno degli stadi, unitamente all'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici e di rilevazione visiva, è possibile prevedere uno o più locali 'control room' che avrebbero lo scopo, oltre a permettere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e di quella dedicata agli spettatori, di assicurare le adeguate condizioni di comfort e spazio. (ANSA).