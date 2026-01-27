Harrison: "Sono stato accolto benissimo in viola, voglio ripagare la fiducia"

Jack Harrison, esterno della Fiorentina, ha parlato a Mediaset nel pre partita della sfida di Coppa Italia contro il Como. Queste le sue parole: "È fantastico essere qui, i ragazzi mi hanno accolto molto bene. Il centro sportivo e la città sono fantastici spero di dare il mio contributo. Ho giocato solo una gara, difficile dire quali sono le differenze con la Premier. Faremo il massimo per dare soddisfazioni ai nostri tifosi".