La sindaca Funaro fa gli auguri a Giuseppe Commisso: "Un impegno per proseguire il lavoro di Rocco"
A poche ore dall'ufficialità comunicata dalla Fiorentina, anche la Sindaca di Firenze Sara Funaro (presente a New York settimana scorsa per i funerali di Rocco Commisso e ieri a Piazza Duomo per la messa in suffragio dell'ex patron viola) fa i suoi personali auguri al figlio, Giuseppe Commisso, da oggi nuovo presidente della Fiorentina. Ecco il messaggio pubblicato sui social dalla prima cittadina: "A Giuseppe B. Commisso, nominato nuovo Presidente dell’ACF Fiorentina, l’augurio di buon lavoro per un incarico di grande responsabilità. Un impegno importante per proseguire il lavoro di Rocco Commisso.
Buon lavoro anche Catherine Commisso che entra nel consiglio di amministrazione e a Mark Stephan e Alessandro Ferrari per la conferma nel loro ruolo. La Fiorentina è molto più di una squadra: è passione, appartenenza, storia viva della nostra città. In bocca al lupo e sempre forza Viola!"
