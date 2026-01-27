Incredibile ritorno in Serie B: Lorenzo Insigne va al Pescara

Colpo pazzesco - e dal retrogusto nostalgico - dalla Serie B: il Pescara si appresta a perfezionare il romantico ritorno in biancazzurro di Lorenzo Insigne. Quello che sembrava soltanto un sogno di fine mercato si sta trasformando in una splendida realtà per il Delfino d'Abruzzo.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia ha trovato l'accordo con Insigne e il trasferimento si appresta ad essere adesso formalizzato e concluso. L'ex capitano del Napoli, svincolatosi dopo l'esperienza all'estero e accostato alla Lazio nelle ultime settimane, firmerà un contratto di sei mesi con opzione e ripartirà dunque nel suo percorso dal campionato di Serie B.