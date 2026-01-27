Ranieri-Torino, è stallo. Sondaggi per Magassa: le ultime di mercato della Fiorentina
Torna l'appuntamento di calciomercato, con gli aggiornamenti riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Il punto sul difensore.
Continua la ricerca di un difensore in casa Fiorentina. Due le strade: o verrà preso un centrale pronto subito, in prestito con diritto, o verrà fatto un investimento su un ragazzo giovane.
Il Toro su Ranieri.
Nel frattempo il Torino non molla Ranieri: i granata mettono sul piatto qualche possibile contropartita, Sazonov e Biraghi su tutti. Sull'ex capitano viola la Fiorentina però frena, visto che l'esterno sinistro di difesa non è una sua priorità
Rumors dall'Inghilterra.
Non trovano continuità invece le voci su Kyle Walker-Peters e Soungoutou Magassa, rispettivamente terzino classe '97 e mediano classe 2003 del West Ham.
Nicolussi va al Parma.
Nicolussi Caviglia ai titoli di coda: pronto il suo approdo a Parma. La Fiorentina non si opporrà, adesso i Ducali stanno trattando direttamente col Venezia con la stessa formula. Stasera non verrà convocato per il Como. A quel punto possibile acquisto di un centrocampista più incontrista, ma non sarà Mangala, vecchio pallino di Goretti.
