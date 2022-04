LAZIO, Carnesecchi il preferito. Vicario e Provedel...

La Lazio continua a sondare le piste possibili per i nuovi portieri in vista della prossima stagione. Il Messaggero riporta un interesse forte per Carnesecchi, che resta il preferito, mentre vengono seguiti anche Vicario e Consigli, con Provedel vice, a parametro zero dallo Spezia. Tare però ha già un accordo con l’agenzia You First per Sergio Rico. Di recente anche la Fiorentina è stata accostata al portiere della Cremonese, a quello dell'Empoli e a quello dello Spezia.