Lafont e Dragowski non convincono, il Panathinaikos vuole Mandas

Potrebbe chiudersi l'esperienza in Italia di Christos Mandas. Il portiere greco della Lazio, finora chiuso da Ivan Provedel nelle gerarchie di Maurizio Sarri, sarebbe finito nel mirino del Panathinaikos, pronto a riportarlo in patria durante la sessione invernale di mercato. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Ekrem Konur, rilanciato poi in Francia da foot-sur7.fr.

Secondo quanto riportato, il club di Atene starebbe valutando seriamente il profilo di Mandas per rinforzare il reparto arretrato, dopo le difficoltà incontrate tra i pali in questa prima parte di stagione. Il motivo principale è legato alle prestazioni di Alban Lafont, ex Fiorentina, arrivato in prestito dal Nantes ma fin qui deludente: il francese ha perso il posto da titolare a favore di Bartosz Dragowski, altro volto conosciuto in Serie A e curiosamente anch’egli con un passato in viola. Le prestazioni altalenanti dei due portieri hanno convinto la dirigenza biancoverde a sondare il mercato in cerca di alternative affidabili. Mandas, che a Roma ha trovato pochissimo spazio, rappresenterebbe una soluzione interessante per il Panathinaikos.