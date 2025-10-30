Calvarese sugli episodi Comuzzo-Pio Esposito: "Mancano due rigori all'Inter"

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato sul suo canale Youtube gli episodi che hanno coinvolto Pio Esposito e Comuzzo ieri sera durante Inter-Fiorentina, ecco la sua analisi: "Mancano due rigori netti ai nerazzurri, entrambi per falli di Comuzzo su Pio Esposito. Partiamo dall'episodio del primo tempo: il calciatore della Fiorentina si disinteressa completamente del pallone, trattiene in maniera prolungata e con due braccia il calciatore dell'Inter che va giù.

Nel secondo tempo l'intervento è ancora più evidente: senza guardare Comuzzo cinge con un braccio il collo dell'attaccante dell'Inter che inevitabilmente cade a terra. In questo caso è davvero difficile spiegare il mancato intervento del VAR, perché l'ultimo replay non lascia dubbi".