Il Sassuolo vince a Cagliari: 2-1 firmato Laurienté e Pinamonti

Il Sassuolo vince a Cagliari: 2-1 firmato Laurienté e PinamontiFirenzeViola.it
Oggi alle 20:26News
di Redazione FV

Finisce 2-1 per il Sassuolo il posticipo della nona giornata di Serie A in programma questa sera all'Unipol Domus Arena di Cagliari. I padroni di casa perdono di misura con tutte le emozioni riservate al secondo tempo di una sfida combattuta, che i rossoblù riaprono nel finale prima di cadere per mano della squadra di Grosso, abilissima a capitalizzare le occasioni create. Decidono la sfida le reti di Laurienté e di Pinamonti, tutte come detto nel secondo tempo al pari del gol di Esposito che a 15 minuti dalla fine aveva parzialmente riaperto la sfida. Il Sassuolo sale così a 13 punti in classifica affacciandosi in zona Europa, il Cagliari resta invece a 9.