Il Pisa pareggia ancora: 0-0 con la Lazio in casa. Staccata la Fiorentina

vedi letture

Non tantissime emozioni nella partita tra Pisa e Lazio che ha chiuso la nona giornata di Serie A. Il match all'Arena Garibaldi termina 0-0 con qualche occasione soprattutto per i biancocelesti sul finire del primo tempo con anche un palo colpito da Basic e una grande occasione per Isaksen. Nel finale i toscani avrebbero qualche occasione ma Provedel è sempre attento. Gilardino raccoglie così l'ennesimo pareggio e sale a 5 punti lasciando la Fiorentina a 4 senza però essere riuscito a far segnare un gol in casa ai suoi in stagione, i biancocelesti di Sarri invece non danno seguito all'importante vittoria contro la Juventus di qualche giorno fa.