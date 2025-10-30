Il Genoa cambia direttore sportivo. E in panchina spunta l'ipotesi Criscito

vedi letture

A poco più di una settimana dalla partita contro la Fiorentina, c'è aria di cambiamenti in casa Genoa, attualmente all'ultimo posto in classifica. Il direttore sportivo Marco Ottolini è destinato a salutare e secondo quanto riporta TMW il nuovo uomo mercato del Grifone potrebbe essere Diego Lopez, ex Lens. Contatti in corso e possibilità che può diventare concreta nelle prossime ore, a quel punto potrebbe arrivare il ribaltono anche in panchina, perché i risultati non aiutano e potrebbe presto arrivare l'esonero per Vieira. In quel caso prenderebbe piede la soluzione interna: Mimmo Criscito, storico capitano del Grifone e allenatore delle formazioni giovanili.

Con lui Roberto Murgita, già collaboratore tecnico del Genoa. Uno scenario che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta.