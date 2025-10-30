Pisa-Lazio chiude la serata. Gilardino con Cuadrado e Nzola: le scelte ufficiali

Sono ufficiali le scelte di Pisa-Lazio, gara che chiude il programma della nona giornata di campionato, in programma alle 20:45 all'Arena Garibaldi. Ecco le formazioni schierate da Gilardino e Sarri:

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.