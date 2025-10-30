RFV
Arquilla sulle operazioni Pradè-Lucci: "Lo hanno notato in tanti. Non va bene"
Nel corso del suo intervento a Radio Firenzeviola, l'intermediario di mercato Angelo Arquilla ha parlato anche dei diversi giocatori presi in estate e rappresentati dall'agente Lucci. Un aspetto che non è andato troppo giù ad Arquilla: "Che volete che vi dica? No comment? Se Daniele mi dirà qualcosa, lo dovrò rimproverare ma questo lui lo sa già perché non è giusto. Lo hanno notato anche gli altri, un po' tutti... Non va bene questa situazione e di questo ne pagheranno le conseguenze. C'è una proprietà che deve decidere anche se so che Commisso in questo momento non è al meglio. Dovrà intervenire oppure mettere qualcuno che cambi qualcosa".
