La Uefa potrebbe escludere Israele dalle competizioni: lo riferisce il Times

La Uefa potrebbe escludere Israele dalle competizioni: lo riferisce il TimesFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:05News
di Redazione FV

Nella prossima settimana la Uefa si riunirà per prendere una decisione sulla possibile sospensione dalle sue competizioni di Israele, su invito dell'Onu stesso che ha definito genocidio i fatti di Gaza. Una direzione verso la quale stanno spingendo anche anche la maggior parte dei membri esecutivi e delle Federazioni. E' quanto riporta il The Times. 

Un particolare che interessa anche l'Italia visto che è nello stesso girone di qualificazione ai Mondiali degli azzurri.