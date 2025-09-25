La Uefa potrebbe escludere Israele dalle competizioni: lo riferisce il Times
Nella prossima settimana la Uefa si riunirà per prendere una decisione sulla possibile sospensione dalle sue competizioni di Israele, su invito dell'Onu stesso che ha definito genocidio i fatti di Gaza. Una direzione verso la quale stanno spingendo anche anche la maggior parte dei membri esecutivi e delle Federazioni. E' quanto riporta il The Times.
Un particolare che interessa anche l'Italia visto che è nello stesso girone di qualificazione ai Mondiali degli azzurri.
