La sindaca Funaro incontra il ministro Abodi: "Euro 2032 al Franchi è un obiettivo"

vedi letture

Con una nota sul sito ufficiale del Comune di Firenze, è stato reso noto che oggi "la sindaca Sara Funaro ha incontrato a Roma il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. L'incontro, che si è svolto nella sede del Ministero, è servito per aggiornarsi sul percorso di riqualificazione dello stadio Franchi e sull'incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Vecchio per la candidatura di Firenze ad ospitare Euro 2032.

"Ringrazio il ministro Abodi per l'incontro - ha detto la sindaca Funaro -. Continueremo a confrontarci tutti insieme anche nei passaggi successivi, come abbiamo sempre fatto. Oggi ho mandato la lettera di interesse per essere tra le città scelte a ospitare Euro 2032; il nostro obiettivo è riuscire a portare a Firenze un evento importante come gli europei".