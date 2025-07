L'Inter fa sul serio per Lookman: c'è una base d'intesa. Tra le alternative Nico Gonzalez

L'Inter fa sul serio per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha individuato nell'attaccante nigeriano l'obiettivo prioritario per integrare il reparto avanzato, tanto da aver già trovato una base d'intesa con lo stesso giocatore.

Avviati anche i primi contatti informali con l'Atalanta che valuta Lookman intorno ai 50 milioni di euro. Un aspetto importante è che l'Inter non ha bisogno di cedere prima di avanzare una proposta, che per il nigeriano si attesta sui 40 milioni. Ovviamente, non mancano le alternative per l'attacco dell'Inter, che continua a valutare i profili di Nico Gonzalez, Jadon Sancho (seguito anche dalla Juventus) e Christopher Nkunku.