Genoa, Frendrup inaugura il 13-0 al Fassa nella prima amichevole

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - Pioggia di gol nella prima uscita ufficiale del Genoa di Patrick Vieira che ha sconfitto sul Benatti di Moena 13-0 i dilettanti del Fassa Calcio. Il tecnico francese ha sfruttato la prima amichevole ufficiale per provare praticamente tutti i giocatori a disposizione. Dei 28 convocati infatti non sono scesi in campo i soli Otoa, con il gruppo solo da ieri e Venturino alle prese con un leggero fastidio ad un piede e tenuto dunque a riposo. Vieira ha provato due formazioni completamente differenti tra primo e secondo tempo utilizzando sia il consueto 4-2-3-1 che un inedito 3-4-1-2. Nella prima frazione, conclusa 5-0, a segno Frendrup, suo il primo gol rossoblù stagionale, quindi Cuenca, Ekuban, Martin e Thorsby.

Nella ripresa a segno Masini, Stanciu e doppiette per Vitinha, Messias e Debenedetti. Domani intanto visite mediche per Valentin Carboni, in prestito dall'Inter, che al termine raggiungerà i nuovi compagni a Moena per aggregarsi al gruppo. Più probanti i prossimi avversari del Genoa: il 19 luglio sfida ai tedeschi del Kaiserslautern e sabato 26 luglio chiuderà il ritiro in Trentino la gara con il Mantova. Entrambe le gare si giocheranno al Benatti di Moena. (ANSA).