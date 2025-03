La Roma soffre ma vince ancora: 2-1 al Como, giallorossi due punti sotto ai viola

vedi letture

Vince ancora la Roma, definitivamente curata da Claudio Ranieri e ormai in piena corsa per le posizioni europee. La squadra giallorossa sembrava soccombere contro il solito Como guastafeste, che era anche passato in vantaggio con gol di Da Cunha. Ma nella ripresa sono le reti di Saelemaekers e Dovbyk a firmare il sorpasso per il 2-1 che non cambia più fino al triplice fischio.

Roma che con questo successo si mantiene in scia delle squadre che lottano che l'Europa League, restando però due punti sotto la Fiorentina a quota 43. La truppa di Fabregas vive invece una situazione tutto sommato tranquilla, con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.