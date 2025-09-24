La Roma inizia bene in Europa League: 2-1 al Nizza in Francia
FirenzeViola.it
La Roma fatica un po' nel finale ma porta a casa tre punti in trasferta contro il Nizza, battuto 2-1 grazie alle reti dei difensori centrali Ndicka e Mancini nel secondo tempo. Nel finale un rigore generoso per i francesi, realizzato da Moffi, spaventa Gasperini che però può festeggiare la vittoria all'esordio sulla panchina giallorossa all'esordio. Inizia bene l'avventura europea della Roma che dopo la vittoria nel derby con la Lazio in campionato, può godersi un'altra vittoria anche in Europa League.
Pubblicità
News
Copertina
Angelo GiorgettiSpesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com