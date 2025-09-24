La Roma inizia bene in Europa League: 2-1 al Nizza in Francia

La Roma inizia bene in Europa League: 2-1 al Nizza in FranciaFirenzeViola.it
La Roma fatica un po' nel finale ma porta a casa tre punti in trasferta contro il Nizza, battuto 2-1 grazie alle reti dei difensori centrali Ndicka e Mancini nel secondo tempo. Nel finale un rigore generoso per i francesi, realizzato da Moffi, spaventa Gasperini che però può festeggiare la vittoria all'esordio sulla panchina giallorossa all'esordio. Inizia bene l'avventura europea della Roma che dopo la vittoria nel derby con la Lazio in campionato, può godersi un'altra vittoria anche in Europa League.