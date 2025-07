La Roma ha un nuovo attaccante: preso Ferguson dal Brighton, le cifre

La Roma ha un nuovo attaccante. Come riporta TMW, Evan Ferguson è ormai prossimo ad essere un nuovo giocatore giallorosso. L’accordo con il Brighton è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione che potrebbe sfiorare i 40 milioni di euro circa.

Il giovane attaccante irlandese, classe 2004, ha scelto la Roma nonostante l’interesse di diversi club europei. Decisiva la volontà del giocatore e l’approvazione finale del Brighton, che ha dato il via libera alla trattativa. Arriverà nella capitale per alternarsi con Artem Dovbyk e dare a Gasperini più soluzioni nel reparto offensivo, con il tecnico giallorosso che al termine della gara amichevole contro il Trigoria ha già lanciato i primi campanelli d'allarme per il ritardo sul mercato