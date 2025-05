La Lucchese è fallita. Il comunicato del Tribunale di Lucca

La Lucchese è fallita. Nonostante la salvezza ottenuta sul campo grazie alla vittoria nei play out contro il Sestri Levante, per la società toscana è arrivata la doccia fredda da parte del Tribunale di Lucca che ha dichiarato fallita la società come si legge nel comunicato che riportiamo di seguito:

TRIBUNALE Dl LUCCA SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati: Giacomo Lucente Presidente Giampaolo Fabbrizzi Giudice Giorgia Maria Ricotti ha pronunciato la seguente Giudice relatore

SENTENZA

Vista l'istanza di liquidazione giudiziale n. 74-1/2025 (cui è stata riunita la n. 85/2025) proposta da: dall'Ufficio di Procura in Sede;

Ahmed Mohamed Varetti Liban (cod. fisc. HMD LBN 60H19 Z345H) nato a Chisimaio (Somalia) il 19 giugno 1960, in qualità di Sindaco Unico della soc. Lucchese 1905 S.r.l.;

Algeco S.p.A. (C.F. 07420020153), già Tecnifor S.p.a. e Locabox Costruzioni Modulari S.p.a. incorporata in Algeco S.p.a.;

- Simone Dante Angeli, nato a Lucca (LU) il 3 ottobre 1978, e residente in Capannori (LU), loc. Lammari, via dei Coselli n. 16, C.F. NGLSND78R03E715Q; Edoardo Antoni, nato a Lucca il 28 settembre 1999, e residente in Lucca, via delle Ville prima n. 102, C.F. NTNDRD99P28E715G; - Massimo Arbuti, nato a Pescia (PT) il 24 agosto 1995, e residente in Lucca (LU), via Cesare Battisti n. 15, C.F. RBTMSM95M24G4911•,

- Ismaila Badje, nato a Tallinding (Gambia) il 24 gennaio 2000, e residente in Torre Annunziata (NA), via Carminiello n. 61, C.F. BDJSMLOOA24Z317E•, - Marco Ballarini, nato a Gorizia il 28 marzo 2001, e residente in Gorizia, via Brigata Casale n. 17, C.F. BLLMRCOI C28E098U;

- Simone Benedetti, nato a Torino il 3 aprile 1992, e residente in Torino, via Boston n. 38, C.F. BNDSMN92D03L2190; - Raffaele Ciro Cartano, nato a Napoli il 24 settembre 2002, e residente in Massa, via Tamerici n. 1, C.F. CRTRFL02P24F839M•, - Jacopo Coletta, nato a Roma, il 19 aprile 1992, e residente in Roma, via Filarete n. 151, C.F. CLTJCP92D19H501B; - Andrea Gemignani, nato a Lucca il 13 febbraio 1996, e residente in Lucca, via dei Bollori n. 348, C.F. GMGNDR96B13E715T•,

- Joao Alfonso Paulo da Silva, nato in Portogallo il 1 febbraio 1998, e residente in Agrigento, via San Girolamo n. 109, C.F. PLDJNS98B01Z128N; - Francesco Fedato, nato a Mirano (VE) il 15 ottobre 1992, e residente in San Donà di Piave (VE), via Chiesanuova, n. 43, C.F. FDTFNC92R15F241M•, - Giorgio Galli, nato a Como il I l febbraio 1996, e residente in Bulciago (LC), via Portolino n. 20, C.F. GLLGRG96B11C933H; - Filippo Roberto Gheza, nato a Esine (BS) il 25 marzo 2003, e residente in Piancogno (BS), via Nazionale n. 87, C.F. GHZFPP03C25D434M;

- Giorgio Gorgone, nato a Roma (RM) il 10 agosto 1976 e residente in Guidonia Montecelio (RM), via dell'Auriga n. 4, C.F. GRGGRG76M1 OH501A•, - Robert Gucher, nato a Graz (Austria) il 20 febbraio 1991, residente in Viareggio (LU) via Regia n. 27, C.F. GCHRRT91B20Z102D;

- Patrizio Ianni, nato a Frosinone pagina2 di 2 (FR) il 2 febbraio 1970, e residente in Torrice (FR), via Colleporcino n. 34, C.F. NNIPRZ70B02D810Q•, - Manuel Leone, nato a Spoleto il 3 agosto 2005, residente in Castel Ritaldi (PG) in via Caduti delle Forze dell'ordine n. 1, C.F. LNEMNL05M031921B•,

- Simone Magnaghi, nato a Lovere il 12 ottobre 1993, e residente in Pianico (BG), via Bartoli n. 6, C.F. MGNSMN93R12E704F; - Riccardo Melgrati, nato a Monza il 17 giugno 1994, e residente in Milano, via Palanzone n. 18, C.F. MLGRCR94H17F704S; - Nicholas Rizzo, nato a Esine (BS) il 11 marzo 2000, e residente in Pisogne (BS), via Piazzale Suore Ancelle della Carità n. 2, C.F. RZZNHLOOC11D434Y;

- Henri Valentin Salomaa, nato in Finlandia il 14 febbraio 2003, e residente in Lecce, via Colonnello 8 Archimede Costadura n. 3, C.F. SLMHRV03B14Z109H; - Giorgio Santarelli, nato a Frosinone (FR) il 5 giugno 1981, e residente in Morolo (FR), via SSP Monti Lepini, n. 68, C.F. SNTGRG81H05D810D•,

- Edoardo Saporiti, nato a Genova il 17 settembre 2001, e residente in Levanto (SP), via Michele Canzio n. 22/D, C.F. SPRDRD01P17D969T;

- Alessandro Selvini, nato a Cassino il 24 marzo 2004, e residente in Amaseno (FR), via Colle Cotto n. 32, C.F. SLVLSN04C24C034B•, Xherald Shaqja, nato in Albania il 4 settembre 1996, e residente in Lucca (LU), via di San Filippo n. 299/R, C.F. SHQXRL96P04ZIOOC•, - Emiliano Testini, nato a Perugia (PG) il 9 gennaio 1977, e residente in Perugia (PG), via Pitagora n. 15/1, C.F. TSTMLN77A09G478G;

- Giorgio Tumbarello, nato a Marsala (TP) il 20 aprile 1996, e residente in Marsala (TP), via Nazionale n. 385/B, C.F. TMBGRG96D20E974U•,

- Mirco Vignale, nato a Carrara (MS) il 10 febbraio 1974, e residente in Fosdinovo (MS), via Montavecchia n. 14, C.F. VGNMRC74B10B832F;

- Elia Visconti, nato a Piacenza il 20 giugno 2000, e residente in Bettola (PC), via Vittoria n. 4, C.F. VSCLEIOOH30G5350;

- Nana Addo Welbeck-Masek, nato ad Accra (GH), il 24 novembre 1994 e residente in Montauro (CZ), via Mare n. 2, C.F. WLBNDD94S24Z318A;

nei confronti della soc. Lucchese 1905 S.r.l., con sede legale in (55100) Lucca presso lo Stadio "Porta Elisa", Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Toscana Nord Ovest 02543550467; rilevato che lo stato di insolvenza emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria docu-mentata in atti; rilevato che non sono state rappresentate né risultano circostanze impeditive e che alla iniziale manifestazione di interesse presentata non è seguita nessuna seria e concreta proposta valutabile;

rilevato che dagli atti emerge una esposizione debitoria largamente superiore ad € 30.000,00, in quanto dal solo ricorso proposto dall'Ufficio di Procura emergono debiti tributari per un ammontare di euro 1.177.750,35, debiti nei confronti del creditore Istituto per il Credito Sportivo per 289.090,76, debiti per complessivi 263.837,93 di spese legali a vario titolo, debiti verso l'amministrazione comunale di Lucca per complessivi 54.900,86 dovuti a titolo di canone di locazione dello Stadio di Porta Elisa e relativa utenza del gas e manutenzione del tappeto erboso del campo di gioco, debiti risultanti dal bilancio al 30.6.2024 di importo di 4.323.673, cui devono sommarsi gli ulteriori crediti azionati dagli altri ricorrenti.

ritenuto pertanto che devesi dichiarare la liquidazione giudiziale della società convenuta; evitare che sia arrecato pregiudizio ai creditori, il Tribunale autorizza il curatore nominato a proseguire l'esercizio dell'impresa. ordina al debitore il deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci e delle co co a LU

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 40, 41, 49, 121, 211 CCII., dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese 1905 S.r.l., con sede legale in (55100) Lucca presso lo Stadio "Porta Elisa", Codice Fiscale, Partita IVA e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese della Toscana Nord Ovest 02543550467, avente ad oggetto "l'esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione, preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra. . . nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Giorgia Maria Ricotti; tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, co.3 CCII, nomina curatore il Dott. Claudio Del Prete dell'ODCEC di Lucca;

Visto l'art. 211 CCII, attesa l'urgenza derivante dall'imminente scadenza di iscrizione al prossimo campionato entro la data del 6 giugno 2025 e la necessità di scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art.39 CCII;

stabilisce il giorno 9 settembre 2025 alle ore 09:00 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione. Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e sent. dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 1 15, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito. Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.49, co.4 CCII a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 199 CCII.

Così deciso in Lucca il 21/05/2025.

II Giudice estensore Giorgia Maria Ricotti. Il Presidente Giacomo Lucente