Dagli inviati Martinelli sul futuro: "Mi fido della Fiorentina, se ne parlerà da domenica. Il sogno? Un trofeo a Firenze"

Tra le domande fatte al portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli, presente all'incontro "Lo sport come fonte di speranza" alla Sales, c'è stata anche quella sul futuro e sulla possibilità di andare in prestito per crescere, ma anche qual è il suo sogno. Ecco la risposta: "Mi fido tanto della Fiorentina che in 11 anni mi ha dato tanto e dunque mi affido a lei. Dopo la fine del campionato ci si sederà a parlare e si dirà cosa è meglio per il mio futuro. Il mio sogno è portare un trofeo a Firenze, mi renderebbe la persona più felice perché sarebbe storia e significherebbe far felice una città e una piazza".