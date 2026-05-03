La Juventus fallisce l'aggancio al Milan: col Verona è 1-1
Termina 1-1 la sfida tra Juventus e Verona. Partono forte gli uomini di Spalletti: al 17' ottima combinazione tra Conceicao e Yildiz, ma il turco non riesce a trovare David per il tap-in del possibile vantaggio. Al 25' Bremer scheggia la traversa. Al 34' Bowie gela lo Stadium: dopo errore da matita rossa di Bremer, Bradaric coglie impreparata la difesa bianconera servendo perfettamente Bowie che trafigge Di Gregorio sul primo palo.
Nel secondo tempo mister Spalletti pesca subito dalla panchina: fuori Thuram, dentro Vlahovic. Scelta azzeccata: al 61° l'ex viola trova il gol del pareggio con un'ottima parabola da calcio da punizione. Forte del pareggio ottenuto la Juventus continua a spingere, ma un miracoloso Montipò e una ferrea difesa scaligera tengono inchiodato il risultato sul punteggio di 1-1. Con questo risultato la Juventus fallisce l'aggancio al Milan issandosi a 65 punti a -2 dai rossoneri (3°) e a +3 sul Como (5°), in attesa però della Roma (61 punti), impegnata domani all'Olimpico contro la Fiorentina.
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