La Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi

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Lutto nel mondo del calcio: è morto Evaristo Beccalossi, storico centrocampista e bandiera dell'Inter. Tanti i messaggi di cordoglio postati dalle squadre italiane sui propri canali social, ai quali si è unito anche quello della Fiorentina: "La Fiorentina si unisce alle condoglianze del mondo dello calcio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi". L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio.