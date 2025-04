La Fiorentina "aspetta" Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali della partita

vedi letture

Bologna-Napoli chiude il 31° turno di Serie A. Va in scena al Dall'Ara infatti l'ultimo scontro d'alta quota di questa giornata di campionato, che la Fiorentina segue da vicino in quanto interessata dal risultato dei felsinei, in lotta con viola e non solo per i piazzamenti europei. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte