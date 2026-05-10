La Cremonese batte 3-0 il Pisa e si porta a -1 dal Lecce

La Cremonese batte 3-0 il Pisa e si porta a -1 dal LecceFirenzeViola.it
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Ieri alle 16:59News
di Redazione FV

La Cremonese batte un colpo nella corsa salvezza e batte con un rotondo 3-0 il Pisa in casa. Decidono le reti di Vardy, Bonazzoli e Okereke per tre punti che valgono oro per Giampaolo che si riporta così ad un solo punto dal Lecce quartultimo a due partite dalla fine del campionato. Sono 30 ora i punti dei grigiorossi, mentre i toscani restano fanalino di coda del campionato.