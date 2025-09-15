La classifica aggiornata: il Genoa a 2 punti come la Fiorentina, Como a 4

Con Como-Genoa 1-1 va in archivio la terza giornata di campionato. Il Como con il punto guadagnato (con tanto rammarico visto che l'1-1 del Genoa è arrivato al 92') va a quota 4 mentre il Genoa guadagna un punto prezioso e va a due, come la Fiorentina. Guidano a punteggio pieno solo Napoli e Juventus visto lo 0-0 della Cremonese a Verona che ne rallenta dunque la sorprendente corsa pre-sosta.

La classifica di Serie A aggiornata.
Napoli 9 punti
Juventus 9
Udinese 7
Cremonese 7
Milan 6
Roma 6
Atalanta 5
Como 4
Cagliari 4
Torino 4
Sassuolo 3
Lazio 3
Bologna 3
Inter 3
Fiorentina 2
Hellas Verona 2
Genoa 2
Pisa 1
Lecce 1
Parma 1