La classifica aggiornata: il Genoa a 2 punti come la Fiorentina, Como a 4
Con Como-Genoa 1-1 va in archivio la terza giornata di campionato. Il Como con il punto guadagnato (con tanto rammarico visto che l'1-1 del Genoa è arrivato al 92') va a quota 4 mentre il Genoa guadagna un punto prezioso e va a due, come la Fiorentina. Guidano a punteggio pieno solo Napoli e Juventus visto lo 0-0 della Cremonese a Verona che ne rallenta dunque la sorprendente corsa pre-sosta.
La classifica di Serie A aggiornata.
Napoli 9 punti
Juventus 9
Udinese 7
Cremonese 7
Milan 6
Roma 6
Atalanta 5
Como 4
Cagliari 4
Torino 4
Sassuolo 3
Lazio 3
Bologna 3
Inter 3
Fiorentina 2
Hellas Verona 2
Genoa 2
Pisa 1
Lecce 1
Parma 1
Mazzantini: "Martinelli? Come me con Pagliuca, allenarsi con i big è uno stimolo. Ma aspettiamo a definirlo forte"
È già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta "FNC" merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C'è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
È già il momento delle scelte. Non contano i nomi, nemmeno i cognomi… La ditta "FNC" merita due maglie. Difesa ko: Pongracic e Comuzzo in difficoltà. C'è tutto il tempo, ma basta perdere terreno
Lo stato dei lavori al Franchi: crescono i pali della nuova Fiesole, poi arriveranno i primi gradoni
Marianella: "Pioli è comunque una garanzia. Non so se questa squadra può supportare Kean e Piccoli"
Una batosta da tenere a mente, anche per il tecnico: il Napoli è più forte ma ci sono troppe cose che non quadrano (atteggiamento incluso)
Fiorentina, che bello partire da underdog. Kean un fattore contro qualsiasi avversario, è il più forte della Serie A. Pioli e il confronto con Fagioli: sarà la sua notte. Dzeko il migliore per far piangere Conte...come nel 2013
92 milioni sul mercato, monte-stipendi cresciuto: ha ragione Commisso a voler vincere. Giusto investire su Piccoli o sarebbe servito un centrocampista top? La sfida di Pioli è far decollare Fagioli. Comuzzo sul mercato anche a gennaio
