La classifica aggiornata dopo l'importantissima vittoria della Fiorentina

La Fiorentina trova la seconda vittoria consecutiva in casa contro una solida Cremonese, che nel finale si sfalda sul cross di Solomon. I viola con questi tre punti agganciano all'ultimo posto Pisa e Verona, con una partita in meno e a breve in campo contro il Torino. Ecco la classifica aggiornata dopo il successo dei viola:
Milan 38
Napoli 37
Inter 36
Roma 33
Juventus 33
Como 30
Bologna 26
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Parma 18
Cagliari 18
Lecce 17
Genoa 15
Verona 12
Pisa 12
Fiorentina 12
LiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vinceredi Lorenzo Della Giovampaola
3 Solidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
FirenzeViolaFiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean al posto giusto nel momento giusto, Fagioli c'è
Dagli inviatiDe Gea: "La fascia una responsabilità. I miei errori? Sì, più del solito. Soffro la contestazione"
Tommaso LoretoSolidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
