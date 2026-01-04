La classifica aggiornata dopo l'importantissima vittoria della Fiorentina

La Fiorentina trova la seconda vittoria consecutiva in casa contro una solida Cremonese, che nel finale si sfalda sul cross di Solomon. I viola con questi tre punti agganciano all'ultimo posto Pisa e Verona, con una partita in meno e a breve in campo contro il Torino. Ecco la classifica aggiornata dopo il successo dei viola:

Milan 38
Napoli 37
Inter 36
Roma 33
Juventus 33
Como 30
Bologna 26
Atalanta 25
Lazio 24
Sassuolo 23
Udinese 22
Cremonese 21
Torino 20
Parma 18
Cagliari 18
Lecce 17
Genoa 15
Verona 12
Pisa 12
Fiorentina 12
 