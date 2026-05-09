La classifica aggiornata della serie A e il punto della 36esima giornata

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Grossa chance persa per la salvezza matematica dal Cagliari in casa che invece domani proverà a cogliere la Fiorentina che giocherà senza conoscere prima (come a Roma) il risultato della Cremonese vista la contemporaneità delle due gare (alle 15). Il sabato propone ora altre due gare per questa terzultima giornata, che si concluderà lunedì con Napoli-Bologna. Ecco tutto il programma e la classifica aggiornata con l'anticipo di oggi e la prima gara del sabato che mostra grande bagarre per l'Europa e incertezza sulla terza retrocessa anche se la più accreditata resta la Cremonese, a -4 dal Lecce e a -9 da Cagliari (che ha già appunto giocato) e Fiorentina.

CLASSIFICA

1. Inter 82 (35 partite giocate)

2. Napoli 70 (35)

3. Milan 67 (35)

4. Juventus 65 (35)

5. Roma 64 (35)

6. Como 62 (35)

7. Atalanta 55 (35)

8. Lazio 51 (35)

9. Udinese 50 (36)

10. Bologna 49 (35)

11. Sassuolo 49 (36)

12. Torino 44 (36)

13. Parma 42 (35)

14. Genoa 40 (35)

15. Fiorentina 37 (35)

16. Cagliari 37 (36)

17. Lecce 32 (35)

18. Cremonese 28 (35)

19. Hellas Verona 20 (35)

20. Pisa 18 (35)

SERIE A - 36ª GIORNATA

Torino - Sassuolo 2-1

51' Thorsvedt, 66' Simeone, 70' Pedersen

Cagliari - Udinese 0-2

56' Buksa 90'+6 Gueye

Lazio - Inter (sabato 9 maggio, ore 18, DAZN)

Lecce - Juventus (sabato 9 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Hellas Verona - Como (domenica 10 maggio, ore 12.30, DAZN)

Cremonese - Pisa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Fiorentina - Genoa (domenica 10 maggio, ore 15, DAZN)

Parma - Roma (domenica 10 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Atalanta (domenica 10 maggio, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Bologna (lunedì 11 maggio, ore 20.45,