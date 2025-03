L'Inter non va in fuga, il Napoli la riprende all'87': finisce 1-1 al Maradona

Finisce 1-1 l'attesissima sfida scudetto tra Napoli e Inter. I nerazzurri la sbloccano al 22' con una magia di Dimarco su calcio di punizione, ma poi calano vistosamente nella ripresa e dopo una lunga sofferenza vengono raggiunti dalla zampata del neo entrato Billing (87'), che evita a Conte il secondo ko consecutivo e impedisce a Inzaghi di andare in fuga. L'Inter resta in vetta a +1, ma la lotta per il titolo è più viva che mai.

IL TABELLINO

Napoli-Inter 1-1

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (38' st Ngonge), Gilmour (34' st Billing), Lobotka, McTominay, Spinazzola (38' st Olivera); Raspadori (32' st Okafor), Lukaku. Allenatore: Conte

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (35' st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (6' st Zielinski), Mkhitaryan (35' st Frattesi), Dimarco (6' st Pavard); L. Martinez, Thuram (20' st Correa). Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Doveri

Marcatori: 22' Dimarco (I), 42' st Billing (N).