L'Inter non molla Nico Gonzalez come alternativa a Lookman: servono 20 mln più bonus

Mentre Ademola Lookman rimane la pista preferita per l’attacco, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter non molla Nico Gonzalez. I nerazzurri intanto continuano a vedere nell’argentino della Juventus una soluzione alternativa al giocatore dell’Atalanta. Per lui servirebbero 20 milioni più bonus. Anche nella giornata di ieri ci sono stati contatti tra la società e l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione.