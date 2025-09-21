L'Atalanta asfalta il Torino 3-0 a domicilio. Pari tra Cremonese e Parma
Tutto facile per l'Atalanta in casa del Torino, mentre sull'altro campo delle 15 di Serie A è pari tra Cremonese e Parma. I nerazzurri di Bergamo rispondono presente dopo la rovinosa sconfitta di Champions portando a casa la seconda vittoria consecutiva, 3-0 a un Torino horror soprattutto in un primo tempo in cui i granata di Baroni subiscono i 3 gol in 8 minuti di totale blackout: doppietta di Krstovic, alle prime reti con la nuova maglia, e gol di Sulemana. L'Atalanta sale così a 7 punti in classifica mentre il Torino del presidente Cairo contestato apertamente ancora una volta resta a 4 punti frutto del pari con la Fiorentina e della vittoria a Roma con la Roma.
Cremonese e Parma invece scelgono di non farsi male e pareggiano 0-0 portandosi a casa un punto per parte, in una sfida con poche emozioni a Cremona a parte un palo colpito nel primo tempo da Pellegrino.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati