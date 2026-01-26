Calciomercato Forte inserimento del Parma su Nicolussi Caviglia: trattativa avviata con viola e Venezia

C'è anche il Parma sulle tracce di Hans Nicolussi Caviglia. Come appreso dalla nostra redazione, i ducali si sono inseriti fortemente sul regista della Fiorentina, da tempo ai margini della rosa di Vanoli e pronto a lasciare Firenze.

L'ex Juve risolverà il prestito avviato in estate coi viola e poi cambierà casacca, su di lui era forte il Cagliari ma nelle ultime ore, complici le frenate dei sardi, ha preso corpo l'ipotesi romagnola. Il Parma ne sta dialogando già adesso col Venezia, proprietario del cartellino: sono attesi aggiornamenti.