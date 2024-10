KRSTOVIC, Con Viola e Palladino 1/3 dei gol

Fonte: Luciana Magistrato

Nikola Krstovic è uno dei tanti talenti pescati da Pantaleo Corvino nei campionati slavi. L'attaccante montenegrino di scuola Stella Rossa è arrivato a Lecce nell'agosto 2023 a Lecce forte dei tanti gol segnati con lo Zeta Lovugabac (41) e con lo Dunajska Streda (37) nei campionati sloveni dove era stato in prestito. Nella prima stagione ha segnato 9 gol in maglia giallorossa mentre quest'anno è a quota due in campionato (contro Cagliari e Parma).

Ma a ben vedere la scorsa stagione dei 9 gol un terzo (3) ne ha segnati a Fiorentina (dell'allora tecnico Italiano) e Palladino (sulla panchina del Monza). Al Franchi segnò il primo gol in maglia giallorossa visto che era il 27 agosto 2023. Il suo colpo di testa valse il 2-2 del Lecce in rimonta dopo il doppio vantaggio dei viola con Gonzalez e Duncan: Rafia prima e Kristovic fissarono appunto il pari. Ovviamente giocò anche al ritorno pur non andato a rete. E nella scorsa stagione due dei 9 ne ha segnati anche al Monza di Palladino: uno all'andata a Monza con D'Aversa in panchina nell'1-1, al suo gol su rigore aveva rimontato Colpani. Al ritorno con Gotti in panchina segnò invece ancora lui il vantaggio, di destro, poi Pessina fissò l'1-1.