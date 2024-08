KROLDRUP, Su IG: "Basta vendere giocatori alla rivale"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore della Fiorentina Per Kroldrup è intervenuto sui social riguardo alla cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. Il difensore danese, a Firenze dal 2006 al 2012, attraverso una storia su Instagram ha espresso la propria opinione augurandosi che la Fiorentina smetta di vendere calciatori importanti alla rivale di sempre. Questo il contenuto scritto della stories Instagram dell'ex centrale gigliato: "Se continuiamo a vendere giocatori chiave alla rivale di sempre non otterremo mai nulla, se vogliono andarsene (non so se è così) dovranno essere venduti ad un club di un altro campionato. Capisco che in certi casi la Fiorentina debba vendere giocatori (per continuare a prendere e pagare buoni giocatori come sta facendo) ma deve smettere di vendere alla Juventus, di questo passo continueremo ad avvantaggiarla come sempre".

Di seguito le immagini delle stories Instagram di Per Kroldrup sul suo account ufficiale: