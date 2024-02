KOUAME, Oggi il primo allenamento post C. d'Africa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo la festa in patria, Christian Kouamé torna ad allenarsi oggi in gruppo: nel fare il punto sulla giornata che verrà in casa Fiorentina, il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea il ritorno di Kouamé, fresco di vittoria della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio; è atteso infatti per oggi, nel pomeriggio, il primo allenamento con la squadra dell'attaccante ivoriano, rientrato a Firenze sabato scorsa ma non convocato contro l'Empoli. Nella giornata del Viola Park da monitorare anche le condizioni di capitan Biraghi, uscito nella ripresa con l'Empoli per un colpo subito alla caviglia.