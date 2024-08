KEAN, Vogliamo riuscire a fare risultato al Tardini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'attaccante di proprietà della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato così ai canali ufficiali del club in vista dell'esordio ufficiale della formazione viola contro il Parma: "Giocheremo a casa loro, con il caldo, non sarà facile ma anche noi ci faremo trovare pronti e cercheremo di portare il risultato a casa. Inizieremo a studiare il Parma già nei prossimi giorni, non ho visto molti video loro ma essendo promossi quest'anno dalla Serie B avranno molta fame visto che è anche la prima partita".