KATALINIC, Rebic a Firenze non è stato capito

L'ex allenatore di Rebic ai tempi dello Spalato, Ivan Katalinic parla del suo ex attaccante a europacalcio.it:: "Quando approdò a Firenze era molto giovane. Proprio per l'età forse l’allenatore della Fiorentina non ha compreso bene quali fossero le sue vere caratteristiche, inoltre ha di sicuro inciso il problema della lingua. All’Eintracht non a caso Rebic ha giocato molto meglio, perché c'era Kovac, croato anche lui e con cui parlava la stessa lingua. A ogni modo, Ante è un bravissimo ragazzo”.