Juventus-Pisa chiude il sabato di A: ecco le formazioni ufficiali della sfida delle 20.45

Juventus-Pisa chiude il sabato di A: ecco le formazioni ufficiali della sfida delle 20.45FirenzeViola.it
di Redazione FV

Alle 20.45 il fanalino di coda Pisa fa visita alla Juventus. L'ex Cuadrado e compagni cercheranno l'impresa per sfruttare le ultime occasioni per risalire la classifica, essendo penultimi a 15 punti - come il Verona -e dunque staccati di 9 dalle squadre in piena corsa salvezza (Lecce, Cremonese e Fiorentina) a 24. La Juventus però non può fare altri passi falsi soprattutto in casa per restare in zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz, David. Allenatore: Luciano Spalletti
Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Mark, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark