Juventus-Pisa chiude il sabato di A: ecco le formazioni ufficiali della sfida delle 20.45
Alle 20.45 il fanalino di coda Pisa fa visita alla Juventus. L'ex Cuadrado e compagni cercheranno l'impresa per sfruttare le ultime occasioni per risalire la classifica, essendo penultimi a 15 punti - come il Verona -e dunque staccati di 9 dalle squadre in piena corsa salvezza (Lecce, Cremonese e Fiorentina) a 24. La Juventus però non può fare altri passi falsi soprattutto in casa per restare in zona Europa. Ecco le formazioni ufficiali:
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz, David. Allenatore: Luciano Spalletti
Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Mark, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark
Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nomedi Alberto Polverosi
1 Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
3 Cari viola, dai tifosi avete tutto, è il momento di restituire qualcosa...dimostrate di avere lo spirito di Firenze
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
