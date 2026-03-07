Chivu: "Dispiaciuti per i fischi a Bastoni ma è maturo e forte"
(ANSA) - MILANO, 07 MAR - "I fischi a Bastoni sono cose che non possiamo controllare, né lui né noi. Credo durerà un po' e ci dispiace perché il calcio è un gioco. È una persona matura e forte, sa quanto contano su di lui i compagni". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.
"Abbiamo bisogno di lui, gli danno forza il nostro rispetto e i nostri abbracci. Le sue prestazioni sono state ottime nonostante i fischi. Nonostante le difficoltà emotive che un giocatore può vivere anche senza tanta colpevolezza, siamo contenti che si esprima a livelli così alti e gli fa onore". (ANSA).
Pubblicità
News
Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nomedi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Le concorrenti per la salvezza perdono, ma si battono. La Fiorentina perde e basta. Contro il Parma deve ritrovare l'orgoglio senza pensare che si salverà solo grazie al suo nome
3 Cari viola, dai tifosi avete tutto, è il momento di restituire qualcosa...dimostrate di avere lo spirito di Firenze
Copertina
Luca CalamaiVanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com