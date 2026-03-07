FirenzeViola

Kean in dubbio fino all'ultimo, Vanoli chiama baby Braschi

Domani alle 15 ci sarà Fiorentina-Parma, gara che dovrà portare punti importanti alla squadra viola. Ma resta l'incognita Moise Kean visto che il'attaccante sente ancora dolore alla tibia. Stringe i denti e domani ci sarà il provino decisivo per portarlo almeno in panchina. Ma intanto Paolo Vanoli ha chiamato Riccardo Braschi dalla Primavera, che così salterà la gara dei baby con l'Inter.