Doppietta Scamacca in 4 minuti e l'Atalanta riacciuffa l'Udinese
Gianluca Scamacca si scatena nella finale di partita e con una doppietta in 4 minuti (75' e 79') riacciuffa l'Udinese che si era portato in doppio vantaggio. L'Atalanta con il punto conquistato si porta a -1 dalla Juventus che giocherà però in serata. Per l'Udinese persa una grande opportunità.
Al 40' la squadra di Runjanic sblocca con Kristensen di testa su un buon pallone calciato da Zaniolo dal corner. Alla ripresa, al 50', palo di Scamacca per la reazione dell'Atalanta che però 5 minuti dopo subisce il raddoppio dell'Udinese, ad opera di Davis (0-2). Al 75' però Scamacca riesce ad insaccare il pallone in rete e riapre la gara. Quattro minuti dopo è lo stesso attaccante nerazzurro a pervenire al pareggio. Un segnale forte anche in vista dei playoff dell'Italia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati